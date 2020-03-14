اندلاع حريق في مقر حركة النجباء بمحافظة النجف

2020/03/14 | 23:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم السبت، باندلاع حريق في مقر حركة النجباء بمحافظة النجف.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "حريقا اندلع في مقر حركة النجباء بحي الكرامة في محافظة النجف، لامعلونات عن اسباب الحريق حتى الان".

واضاف ان "الدفاع المدني توجه لاخماده".

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