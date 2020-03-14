2020/03/14 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ميسان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة ميسان: قرار إيقاف التنقل بين المحافظات سيدخل حيز التنفيذ فجر الأحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة ميسان: قرار إيقاف التنقل بين المحافظات سيدخل حيز التنفيذ فجر الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).