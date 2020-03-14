صحة كردستان تؤكد عدم تسجيل اصابات جديدة بكورونا اليوم

2020/03/14 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستاناكدت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم السبت، عدم تسجيل اي اصابات جديدة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد اجراء الفحوصات اللازمة ل ٢٧٧ شخصا في عموم الاقليم، منهم ٢٠٤ شخصا في اربيل ، و١٤ في السليمانية، و ٩ في دهوك، اظهرت نتائجهم انها خالية من الفيروس".واضافت: "وبذلك فأن الاقليم لم يسجل اي اصابات جديدة بالفيروس اليوم".

بغداد اليوم _ بغداد

‎وجهت وزارة التربية، اليوم السبت، ادارات المدارس العراقية خارج البلاد باعتماد "التعليم الالكتروني" لكل مادة من مواد الدراسة الابتدائية والثانوية.

‎وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، السبت (14 اذار 2020)، ان العراق لايمكنه ان يتحمل علاج الاف المرض في حال تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، فيما كشف عن سبب سرعة تفشي المرض لدى إيران.

وبخصوص مراحل وصول الفيرو

بغداد اليوم-ذي قار

أصدر محافظ ذي قار وكالة، أبو ذر العمر، السبت، قراراً بفرض حظر للتجوال وتعطيل عمل مؤسسات الدولة.

وذكر المكتب الاعلام لمحافظ ذي قار، في بيان، أن الأخير "قرر تعطيل مؤسسات الدولة كافة، لمدة ثلاث أيام فرض حظر تجوال شامل

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