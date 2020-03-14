الحكمة: اغلب الكتل السياسية اتفقت اليوم على شخصية لرئاسة الحكومة

2020/03/14 | 23:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو تيار الحكمة، عباس صروط، اليوم السبت، على ان ” الكتل السياسية توصلت اليوم الى اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الانتقالية”.صروط قال لـ”العهد”، ان “الكتل تواصل اجتماعاتها لحسم مرشح رئاسة الحكومة”، مضيفا، ان “اغلب الكتل السياسية اتفقت اليوم على شخصية لرئاسة الحكومة”، مبينا، انه “لا اعرف من هي الشخصية التي تم الاتفاق […]

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