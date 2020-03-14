محمد جواد فارس - كورونا الفيروس الذي يجوب العالم وينشر الرعب بدون لقاح وعلاج

2020/03/14 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_جواد_فارس عندما أنتشر وباء الكوليرا في العراق في حكم العثمانيين :حجز اليهود أنفسهم في بيوتهم بأمر من الحاخامات ، فسلموا من الموتبالكوليرا ، وعندما سأل المسلمون مرجعيا تهم جاء الرد ( قل لن يصيبنا إلاما كتب الله لنا ) فمات كثير من الناس وأبيد ت قرى بالكامل .لمحات من تاريخ العراق د.علي الورديعالم الاجتماع العراقي......

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