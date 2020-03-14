2020/03/14 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخماد حريق اندلع في مقر فصيل بالحشد الشعبي في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 23:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع في مقر فصيل بالحشد الشعبي في النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع في مقر فصيل بالحشد الشعبي في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).