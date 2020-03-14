2020/03/14 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، السبت، أن جنديين من بين ثلاثة جنود أميركيين أصيبوا في هجوم معسكر التاجي شمال بغداد، وأن إصابتهما "خطيرة" ويتلقيان العلاج في مستشفى عسكري بالعاصمة العراقية، وذلك في أول تأكيد رسمي لجنسيات المصابين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، إن قوات الأمن العراقية نفذت اعتقالات وإن الولايات المتحدة تساعد في التحقيقات الجارية حول الهجوم.

ورفض المتحدث التعليق عما إذا كان هناك رد على الهجوم، لكنه أشار إلى تصريح سابق لوزير الدفاع مارك إسبر قال فيه:"لا يمكنك أن تقتل وتصيب أفراد الخدمة الأميركيين وتفلت من العقاب".

وكانت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق، قد ذكرت السبت، أن الهجوم على معسكر التاجي أسفر عن إصابة ثلاثة من جنوده وجنديين عراقيين، في حادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام.

وذكر المتحدث باسم التحالف الكولونيل، مايلز كاغينز، في تغريدة أن 25 صاروخ كاتيوشا على الأقل سقطت على المعسكر صباح السبت.

والهجوم هو الثالث والعشرون منذ نهاية أكتوبر ضد مصالح أميركية في العراق، ويأتي بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل استهدف قاعدة التاجي وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومجندة بريطانية.

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