شرطة ذي قار تستنثني الحالات الإنسانية من الحظر

2020/03/14 | 23:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أعلنت شرطة ذي قار، اليوم السبت عن حظر التجوال في المحافظة، بدءا من فجر يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام، فيما أكدت على أنها تستنثني الحالات الإنسانية والحرجة.وقالت الشرطة في بيان، تلقته، "كلكامش برس"، إلى "مواطني ذي قار نفت عنايتكم بأن حظر التجوال سيبدأ على الأشخاص والمركبات وجميع أشكال الحركة بدءا من الساعة الخامسة صباحا ليوم غد الاحد ولثلاثة أيام، ماعدا الحالات الانسانية والحرجة وعجلات الدوائر الخدمية والصحية.ودعت الشرطة، "المواطنين لإتخاذ اقصى درجات الالتزام والوقاية واتباع التعليمات التي نشرتها صحة ذي قار، كما نرجوا من الجميع التعاون واتاحة الفرصة للدوائر المختصة بممارسة واجباتها لمواجهة هذا الفايروس الخطير".

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