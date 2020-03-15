طبابة الحشد الشعبي تواصل تعفير المقرات الامنية في صلاح الدين

2020/03/15 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت طبابة الحشد الشعبي، السبت، تعفير وتعقيم المقرات والمؤسسات في محافظة صلاح الدين.وتأتي جهود طبابة الحشد ضمن حملة وعي حيث استنفرت الكوادر لتعفير مركز شرطة بلد ومقر مكافحة الإرهاب في المحافظة.كما شملت حملة التعقيم لواء المغاوير في قيادة عمليات سامراء.انتهى..م.ر

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