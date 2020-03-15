دعوات برلمانية إلى موازنة طوارئ

2020/03/15 | 00:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / شيماء رشيد

دعت اللجنة ُالمالية النيابية الى ايجاد موازنة طوارئ ضمن موازنة 2020 لتلافي الأزمات التي تضرب البلاد، وبينما جددت اللجنة تأكيدها أن رواتب الموظفين والمتقاعدين في أمان تام؛ رجح خبير اقتصادي ارتفاع اسعار النفط إلى 60 دولاراً فور الانتهاء من أزمة فايروس كورونا.

وقال عضو اللجنة المالية حنين قدو لـ "الصباح": إنه "رغم أن البرلمان لم يتسلم الموازنة لغاية الآن لكي يتمكن من إعادة بنائها وفق المعطيات الحالية، مع نزول أسعار النفط وانتشار فايروس كورونا، والحركة التجارية والتعاملات مع الاقتصاد والهجمات الأميركية؛ إلا أن خفض الرواتب بأي شكل من الأشكال غير ممكن ويجب إيجاد البدائل"، داعياً الى أن "تكون هناك دراسة لموازنة 2020 في الأقل لضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين في هذه المرحلة".

وأضاف، أنه "لا توجد خطط طوارئ في كافة مؤسسات الدولة، إذ لم تكن لدينا وحدات إدارية أو سكن للطوارئ أو للفيضانات أو التهجير، وهو أمر يتطلب منا أن تكون هناك موازنة للطوارئ".

الى ذلك، اقترح مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي خطة طوارئ يمكن اعتمادها لمواجهة الأزمة الماليَّة المتوقع حدوثها في البلد بسبب الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطيَّة في الموازنة الاتحاديَّة.

وقال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر في تصريح لـ "الصباح": إنَّ "استمرار انهيار أسعار النفط قد يسببُ أزمة ماليَّة خانقة في البلاد، لكون الموازنة الاتحاديَّة معتمدة بنسبة 95 بالمئة على الإيرادات النفطيَّة، ففي حال انخفض النفط دولاراً واحداً يعني ذلك خسارة العراق نحو مليار و250 مليون دولار سنوياً عند التصدير بمعدل 3 ملايين و800 ألف برميل يومياً".



الى ذلك دعا الخبير الاقتصادي عبد الحسين القزاز الى "ضرورة إعداد خطط ستراتيجيَّة لجعل الاقتصاد العراقي يتحول من ريعي الى اقتصاد متنوع".



وقال القزاز في تصريح لـ "الصباح": إنَّ "العراق مرَّ بأزمات اقتصاديَّة عديدة، إلاّ أنه لم يعد خطة ناجعة يمكن أنْ تنقذه من تداعيات هذه الأزمات.

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