صالح يهنئ الصابئة بعيد الخليقة

2020/03/15 | 00:04 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح الناصرية/ حازم محمد حبيب

هنأ رئيسُ الجمهورية برهم صالح، ابناء الصابئة المندائية بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)، بينما ألغى المجلس الروحاني العام للصابئة الاحتفال بالعيد تجنبا للاختلاط بسبب فيروس كورونا.

واكد صالح من خلال بيان صادر من مكتبه تلقته "الصباح"، ان التنوع الديني والحضاري في البلاد يعد مصدرا للقوة والتعايش المشترك على امتداد جغرافية البلاد من شمالها الى جنوبها، مشددا على ارساء قيم التآخي والتسامح والتعاون لبناء البلاد على أسس الحرية والمساواة وقيم العدالة والديمقراطية، لتأمين مستقبل افضل للاجيال المقبلة، مثمنا ايضا دور ابناء الصابئة في اغناء التراث الحضاري والثقافي للبلاد.

وفي السياق نفسه، قالت ممثل المرأة المندائية للصابئة في محافظة البصرة سندس السيفي بتصريح خصت به "الصباح": ان المجلس الروحاني للصابئة بالمحافظة قرر إلغاء الاحتفال بالعيد ومراسيم الصباغة (التعميد بالماء الجاري) في الايام البنجة المباركة واقتصارها على رجال الدين ومساعديهم.

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