مشاورات اختيار رئيس الوزراء تصل إلى ذروتها

2020/03/15 | 00:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أفادتْ مصادرُ برلمانية لـ "الصباح" بأن مشاورات اختيار رئيس الوزراء المرتقب وصلت إلى ذروتها، وبالرغم من عدم إعلان أي جهة من الكتل المؤلفة للجنة السباعية حسم الاتفاق على شخصية محددة؛ أبدى برلمانيون تفاؤلهم بطرح اسم المرشح قبل انتهاء المهلة الدستورية.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي لـ "الصباح": إن "المشاورات بين كتل المكون الشيعي وصلت ذروتها بشأن تسمية مرشح، وما زلنا ننتظر النتائج من هذه المشاورات".

وأضاف، أن "كتل المكون الشيعي ما زالت تتحاور بينها من أجل التوصل الى مرشح واحد يلبي المعايير التي وضعتها، ومن ثم عرضه على الشركاء في الوطن؛ المكونين الكردي والسني، لنمضي بعد ذلك بتشكيل الحكومة".

ولفت الى أن "هناك حوارات بين كتل المكون الشيعي".

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