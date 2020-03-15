ميسان تعلن موعد دخول قرار منع التنقل بين المحافظات حيز التنفيذ

2020/03/15 | 00:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة ميسان، اليوم السبت، عن موعد دخول قرار منع التنقل بين المحافظات حيز التنفيذ.وقالت القيادة في بيان لها، إنها “تود اعلام المواطنين في المحافظة، بدخول قرار خلية […]

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