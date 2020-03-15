بالوثيقة: اللجنة التنسيقية للمواكب في بغداد تعتذر عن قيامها بطقوس الزيارة الرجبية المباركة

2020/03/15 | 00:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة التنسيقية للمواكب الحسينية في بغداد، اليوم السبت، اعتذاراها للقيام بالطقوس الخاصة بزيارة الامام موسى ابن جعفر “عليه السلام”.وذكرت اللجنة في وثيقة حصلت عليها “العهد نيوز”، انه “نعلن عن اعتذارنا للقيام بطقوس زيارة الامام موسى بن جعفر الكاظم “عليه السلام” للوقاية من إنتشار فيروس كورونا في البلاد”.انتهى..م.ر الوثيقة…

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