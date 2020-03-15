صحة كوردستان تنقل تطوراً بشأن التعافي من كورونا

2020/03/15 | 00:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن ديوان وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، ارتفاع نسبة تعافي المصابين بشكل خفيف من 80 بالمائة سابقا الى نحو 92 بالمائة على مستوى العالم، وهو ما يدعو للتفاؤل رغم تسجيل زيادة عدد الإصابات.

وكتب المدير العام لديوان الوزارة خالص قادر، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا، قال فيه ان هناك خبرا سعيدا للاشخاص الذين يلزمون بيوتهم ويلتزمون بالتعليمات الصحية.

واوضح ان الاحصائيات اظهرت انه بالرغم من ارتفاع نسبة المصابين بفيروس كورونا، الا ان نسبة وعدد الاشخاص المصابين به بشكل خفيف في ارتفاع مستمر بشكل انه منذ ظهور المرض كانت نسبة الشفاء عند هؤلاء نحو 80 بالمائة ارتفعت الان الى نحو 92بالمائة.

واضاف ان نسبة الشفاء عند المصابين بشكل خفيف بصورة عامة وصل الان الى 92 بالمائة اي انهم يكتسبون الشفاء التام من دون الحاجة لمعالجة طبية، مبينا ان نسبة الذين يكتسبون الشفاء بصورة عامة في ازدياد (مع تلقي العلاج)، وهذا ما يشكل مانعا اخر يحول دون انتشار المرض وتفشيه في العالم.

وطالب قادر المواطنين الاستمرار في ملازمة بيوتهم وتنفيذ التعليمات بشكل صحيح، مبينا ان ذلك سيكون سببا لسلامة الجميع واجتياز خطر هذا الوباء.

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