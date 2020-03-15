التربية توجه المدارس باعتماد التعليم الالكتروني

2020/03/15 | 00:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت وزارة التربية، يوم السبت، إدارات المدارس العراقية في خارج البلاد باعتماد برنامج التعليم عن بعد "التعليم الالكتروني" لكل مادة من مواد الدراسة الابتدائية والثانوية، فيما اشارت الى ان الاجراء هو تعويض للطلبة عن أيام العطلة الاضطرارية في بلدانهم بسبب انتشار فايروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة في بيان لمكتبها الإعلامي تلقت "شفق نيوز" نسخة منه، ان الهدف من هذا التوجيه هو تعويض الطلبة والتلاميذ عن ايام العطلة الاضطرارية في بلدانهم بسبب انتشار فايروس "كورونا" ولغرض ادامة التواصل

وكانت وزارة التربية، قد أعلنت انها ستطلق منصة "نيوتن" للتعليم الالكتروني ابتداء من يوم الاحد 15 آذار الجاري، وان المنصة ستقدم دروساً تفاعلية بشكل مجاني لجميع الطلبة وتحد من التدريس الخصوصي.

وقال مدير التلفزيون التربوي في وزارة التربية أحمد عادل أن "الوزارة حرصت على تطبيق منصة نيوتن لتحقيق رباعية التعليم في العملية التربوية وهي أن تكون حلقة وصل بين المدرسة والوزارة والطالب واسرته لتنظيم وقت الطالب وجعله للدراسة فقط ومتابعته من قبل الوزارة والمدرسة والتواصل مع اسرته".

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