بالصور.. نشوب حريق في مقر النجباء بالنجف

2020/03/15 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريقا في مقر حركة النجباء في محافظة النجف الأشرف.

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