كوردستان تتوعد بمحاكمة مَن يخفي سفره لإيران

2020/03/15 | 00:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المدعي العام في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، إن كل من يخفي سفره إلى إيران يعرض نفسه للمحاكمة بتهمة الإضرار بالأمن الصحي.

وجاء في بيان للمدعي العام في السليمانية ورد لشفق نيوز، أن أي مواطن عائد من إيران ويخفي ذلك عن الفرق الصحية، سيتم محاكمته مستقبلاً بتهمة الإضرار بالامن الصحي.

وكانت مديرية صحة السليمانية قد اصدرت العديد من البيانات التي طالبت فيها الاشخاص العائدين من ايران بطرق غير شرعية (تهريب) بوجوب اجراء الفحص الطبي عليهم، الا ان قسما من هؤلاء لم يسلموا انفسهم وهذا ما يهدد بتفشي فيروس كورونا في السليمانية.

ولم يسجل إقليم كوردستان السبت أي إصابة جديدة بفيروس كورونا وبقي العدد المسجل عند 28، بينها حالة وفاة وأخرى تعافي.

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