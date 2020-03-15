يثير ضجة بعد كل لقاء آخرها مع الصدر .. الاعلامي حسام الحاج ينفي اصابته بفيروس كورونا.. (فيديو )

2020/03/15 | 00:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفى الاعلامي حسام الحاج اصابته بفيروس كورونا المستجد متمنيا الصحة والسلامة للجميع .

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