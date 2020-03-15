خلية الازمة في واسط تصدر قرارات عدة لمواجهة كورونا

2020/03/15 | 00:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]اصدرت خلية الازمة بشأن فيروس كورونا في محافظة واسط، قرارات عدة لمواجهة فيروس كورونا

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