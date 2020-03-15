2020/03/15 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير شؤون اتحاد الكرة احمد عباس، ان الاتحاد سيعقد اجتماعاً مع اندية الدوري العراقي الممتاز، من اجل حسم مصير البطولة في ظل تفشي فايروس كورونا.اتحاد الكرة، اصدر بياناً قبل قليل، طالب من خلاله اندية الدوري الممتاز بالغاء التدريبات وفقاً لتوصيات خلية الازمة بتفادي التجمعات ومن بينها الانشطة الرياضية.وقال عباس، إن “خلية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح الغاء الدوري وآلية تحديد الفرق المشاركة بدوري الأبطال على طاولة اتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح الغاء الدوري وآلية تحديد الفرق المشاركة بدوري الأبطال على طاولة اتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).