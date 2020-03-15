أساقفة الموصل تعلن عن ايقاف جميع القداديس في كنائس أبرشيات الموصل الثلاث وعدة قرارات اخرى

2020/03/15 | 00:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- متابعة إلى الأباء الكهنة وإلى كافة أبنائنا المؤمنين في أبرشيات الموصل الثلاث: أبرشية السريان الكاثوليك، أبرشية السريان الأرثوذوكس، أبرشية الموصل الكلدانية.تجاوبا مع توجيهات الدولة، وما جرى في الفاتيكان وفي بقية أنحاء العالم، ولغرض الوقاية من انتشار وباء كورونا، قررنا ما يلي: أولا: تتوقف جميع القداديس في كل كنائس الأبرشية، لكل أيام الأسبوع، …

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