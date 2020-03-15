التربية توجه المدارس باعتماد التعليم الالكتروني (موسع)

2020/03/15 | 00:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التربية، امس السبت، إدارات المدارس العراقية في خارج البلاد باعتماد برنامج التعليم عن بعد “التعليم الالكتروني” لكل مادة من مواد الدراسة الابتدائية والثانوية، فيما اشارت الى ان الاجراء هو تعويض للطلبة عن أيام العطلة الاضطرارية في بلدانهم بسبب انتشار فايروس “كورونا”. وأوضحت الوزارة في بيان لمكتبها الإعلامي تلقت “شفق نيوز” نسخة منه، ان […]

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