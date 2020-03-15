محافظ صلاح الدين يتوعد المتلاعبين بالأسواق

2020/03/15 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، باجراءات صارمة بحق من يتلاعب بأسعار الأسواق في ظل الأزمة الراهنة.

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