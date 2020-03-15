إيطاليا تختبر عقارا جديدا لعلاج كورونا

2020/03/15 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل إيطاليا هذه الأيام على اختبار عقار جديد يطلق عليه اسم "ريمديسيفر" لعلاج فيروس "كورونا" المستجد، حيث تقوم عدة مراكز إيطالية بالمشاركة في تطوير العقار.

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