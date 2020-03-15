بسبب خلاف عشائري.. هجوم على منزل احد المواطنين بقنابل يدوية في البصرة

2020/03/15 | 00:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الاحد، بتعرض احد المنازل لهجوم بقنابل يدوية في المحافظة، بسبب خلاف عشائري.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تعرض منزل احد المواطنين وسط مدينة البصرة الى الاعتداء ب (3) قنابل يدوية واطلاق نار بسبب خلاف عشائري معه".

واضاف ان "الهجوم تسبب بإضرار مادية جسيمة للمنزل".

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