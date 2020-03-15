صحة نينوى تعلن شفاء حالتين مصابتين بكورونا

2020/03/15 | 00:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام صحة محافظة نينوى فلاح الطائي، امس السبت، شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا.وقال الطائي في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “حالتين ثبت سلامتهما بعد ورود الفحص المختبري من بغداد مساء اليوم السبت لجنديين ينتميان للفرقة 16”.وأضاف أن “الجنديين من خارج المحافظة وغادرا مستشفى الشفاء في مدينة الموصل”.انتهى..م.ر

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