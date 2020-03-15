2020/03/15 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاكرتا-(أ ف ب) – أودع وزير النقل الأندونيسي الرعاية المركزة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما قال مسؤول حكومي السبت، وذلك عقب إصدار أمر بإغلاق المدارس والمؤسسات السياحية لكبح انتشار الفيروس.وقال وزير أمن الدولة الأندونيسي براتيكنو إن وزير النقل بودي كاريا سومادي يتلقى العلاج في مستشفى بجاكرتا.واورد متحدث باسم المستشفى إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل الأندونيسي في العناية المركزة بعد إصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل الأندونيسي في العناية المركزة بعد إصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).