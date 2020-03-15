إصابة وزير مغربي بفيروس كورونا والرباط تعلّق الرحلات الجوية مع 28 بلداً

2020/03/15 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط,-الزمان – تحدث رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني في القنوات المغربية مساء السبت عن وضع الفيروس في المملكة فيما أصيب وزير التجهيز والنقل المغربي عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت الوزارة السبت، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في المغرب إلى 18 شخصا، بينما أعلنت السلطات إجراءات متسارعة للتصدي لانتشار الفيروس.وقال بيان […]

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