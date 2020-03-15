صحة الكيان الصهيوني تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا لـ193 مصابا

2020/03/15 | 01:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، امس السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 193 إصابة.وفي وقت سابق، أعلن الكيان الصهيوني ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 178 إصابة.وعقد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا حكوميا لمناقشة فرض قيود إضافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد في محاولة للحد من انتشاره.وأفادت وسائل إعلامية بأن وزير […]

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