محافظ كربلاء: ندرس فرض حظرا للتجوال لمدة ثلاثة ايام

2020/03/15 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، ان خلية الازمة بشأن كورونا تدرس امكانية فرض حظر للتجوال في المحافظة لمدة ثلاثة ايام.

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