محافظ كربلاء: ندرس احتمالية فرض حظر تجوال لمدة 3 أيام

2020/03/15 | 01:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد، ان خلية الازمة بشأن كورونا تدرس امكانية فرض حظر تجوال في ا...





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