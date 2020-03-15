محافظ كربلاء: خلية الأزمة تدرس فرض حظر للتجوال في المحافظة لمدة 3 أيام (موسع)

2020/03/15 | 01:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ كربلاء المقدسة، نصيف الخطابي، اليوم الاحد، ان “خلية الازمة بشأن كورونا تدرس امكانية فرض حظر للتجوال في المحافظة لمدة ثلاثة ايام.وذكر الخطابي في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “من اجل حفظ صحة وسلامة اهالي كربلاء المقدسة من خطر فيروس كورونا، ستقوم كوادر المحافظة الصحية والخدمية والدفاع المدني كافة بتعقيم وتعفير المؤسسات […]

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