توسيع حظر الرحلات الى الولايات المتحدة ليشمل بريطانيا وايرلندا

2020/03/15 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت توسيع حظر الدخول الى الولايات المتحدة المفروض على المسافرين الذين كانوا في الاونة الاخيرة في دول شنغن في أوروبا، ليشمل بريطانيا وايرلندا.واكتفى الرئيس الاميركي خلال مؤتمر صحافي بالتأكيد ان هذا الاجراء سيشمل قريبا البلدين المذكورين.وفي وقت لاحق قال نائب الرئيس الاميركي مايك بنس […]

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