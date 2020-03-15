محمد عادل زكى - القروض الدولية في إطار أحكام القانون الدولي العام

2020/03/15 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عادل_زكى الأمر الذي لا يحتاج إلى شرح أو تفصيل هو أن الرابطة القانونية بين البنك والصندوق الدوليين وبين البلدان المتخلّفة تؤسَّس على أحكام عقد القرض، هذا العقد تلتزم البلدان المتخلّفة بموجبه ليس فقط برد أصل الدين محملاً بفائدة مركبة غير معقولة عملاً، بل يتعدى الأمر ذلك إلى إلزام تلك البلدان، المدينة، بإدخال التعديلات الجوهرية على سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...إلخ، (في البرازيل اشترطوا تعديل ا......

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