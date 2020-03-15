فرنسا تغلق المطاعم والكافيهات والمحلات ودور السينما

2020/03/15 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرنسا، امس السبت، اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، حيث قررت إغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم ودور العرض السينمائي.وأعلن إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي أن وسائل النقل العام ستظل تعمل، إلا أنه طالب الفرنسيين بالتقليل من استخدامها، ومن المقرر أن يتم الإغلاق خلال ساعات.وقال فيليب، خلال […]

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