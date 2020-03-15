7 خطوات للتصدي لرعب الإصابة بكورونا

2020/03/15 | 01:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وسط اجتياح “كورونا” حول العالم، وتصنيف منظمة الصحة العالمية له رسميا بأنه “وباء عالمي”، فإنه من الصعب عدم القلق من الإصابة به، ولكن ماذا لو أثرت مخاوفك من الفيروس على أنشطتك اليومية، مثل وجود التردد من الذهاب إلى العمل، والاختلاط في مكان مزدحم بالناس؟ ويسدي عدد من علماء النفس 7 نصائح لتخفيف القلق من […]

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