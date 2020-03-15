مفوضية حقوق الإنسان: لاحظنا عدم وجود التزام للمواطنين لمنع انتشار كورونا

2020/03/15 | 01:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، امس السبت، ملاحظة عدم وجود التزام من قبل المواطنين في سبيل منع انتشار فيروس كورونا.وقال البياتي في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “بعد التزايد الملحوظ في اعداد المصابين بفيروس كورونا، خصوصاً في العاصمة بغداد، نرى ضرورة منع التنقل في العاصمة بغداد من منطقة الى أخرى، لمنع […]

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