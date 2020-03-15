تفاصيل ارتباط ياسمين صبري بأحمد أبو هشيمة

2020/03/15 | 01:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن تفاصيل ارتباط الممثلة، ياسمين صبري، برجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد إعلانهما رسميا خطوبتهما.وقال أديب، في حلقة أمس الجمعة، من برنامجه “الحكاية”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، إن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة تعارفا على بعضهما منذ 3 أشهر تقريبا، بطريقة يصفاها أنها “صدفة […]

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