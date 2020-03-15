ترامب: أجريت فحص كورونا وأنتظر النتيجة

2020/03/15 | 02:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، أنه أجرى الفحوصات الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه ينتظر النتائج.وردا على سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن المخاوف بشأن إصابته بالفيروس عقب لقاء جمعه بمسؤولين برازيليين ثبتت إصابتهم، أجاب ترامب “أجريت فحوصات الكشف عن فيروس كورونا أمس وأنتظر النتائج”.وأضاف ترامب أن “فريق […]

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