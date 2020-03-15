أكرم شلغين - خيبات

2020/03/15 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أكرم_شلغين كان ضابطاً يخدم في الجيش النازي في بولندا وهناك اتخذ من بيت كبير ضمن مزرعة كبيرة، ملكيتهما مجهولة، سكناً ومزرعة له ولأسرته المكونة من زوجة وطفلتين (آنا و لاورا) وطفل (بيرند).قبيل تصاعد الأعمال العسكرية جاء ليرى أسرته وأعلم زوجته أن تتيقظ لما سيذاع وفي حال سمعت نداء برمز كذا وكذا من الراديو فعليها أن تعرف أن الحرب ليست في صالحهم وبالتالي عليها أن تغادر وأطفالها بولندا فوراً وتعود إلى برلين حيث مو......

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