2020/03/15 | 02:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتوعدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بالرد على الهجوم الصاروخي الثاني من نوعه، والذي تعرضت له قاعدة التاجي شمالي بغداد.

توعدت وزارة الدفاع الأمريكية بـ"الانتقام" ردًا على الهجوم الجديد الذي استهدف قاعدة التاجي

وذكرت الوزارة، وفق وكالة "رويترز"، يوم السبت 14 آذار/مارس، أن "اثنين من الجرحى الأمريكيين الثلاثة المصابين بقصف قاعدة التاجي حالتهما حرجة".

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وتوجه رسالة إلى واشنطن

وتوعدت بـ"محاسبة المهاجمين"، دون الكشف عن طبيعة الرد المحتمل على الهجوم، فيما أشارت إلى أن القوات العراقية اعتقلت أشخاصًا قد يكونون على صلة بالهجوم.

ورفضت القوات المسلحة العراقية، في وقت سابق، قيام القوات الأمريكية أو غيرها بأي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت صباح 13 آذار/مارس، مبينة أن ذلك "لا يحد من تلك الأعمال بل يغذيها ويضعف قدرة الدولة العراقية، ويوقع المزيد من الخسائر بالعراقيين وغيرهم".

وأكد التحالف الدولي في العراق، إصابة 3 جنود أمريكيين في الاستهداف الصاروخي الجديد الذي طال معسكر التاجي، فيما صعدت قيادة العمليات المشتركة من خطابها.

وجاء رد السلطات الأمنية العراقية خارجًا عن المألوف، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال صاحب المرآب الذي انطلقت منه الصواريخ، فضلًا عن منتسبين أمنيين في نقطة التفتيش القريبة من موقع الإطلاق.

أما قيادة العمليات المشتركة، فقد هددت بشكلٍ واضح، الجهات التي "تشرعن الهجمات"، باعتبارها شريكًا محتملًا فيها، في إشارة إلى الفصائل المسلحة التي تنفي صلتها بالهجمات، لكنها "تباركها وتشد على أيدي منفذيها"، كما هو الحال بالنسبة لموقف كتائب حزب الله من الهجوم السابق.

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الرد الأمريكي سيكون قريبًا..



والعراق يصنف هجوم التاجي بـ"الإرهابي"

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