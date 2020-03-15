إصابة زوجة رئيس وزراء اسبانيا بفيروس كورونا

2020/03/15 | 02:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد – الزمان اعلن التلفزيون الاسباني القناة العامة مساء السبت نقلا عن تصريح رسمي للحكومة اصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بفيروس كورونا المستجد ولم يعط التلفزيون تفاصيل اخرى

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