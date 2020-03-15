ترامب يجري فحص كورونا .. وهذه أبرز الإجراءات المتخذة في أوروبا لمواجهة الوباء

2020/03/15 | 02:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس – واشنطن – الزمان ينتظر الرئيس الامريكي ترامب نتائج فحصه للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورفيد ١٩ بعد ان عارض الفحص اسبوعاً .في الآتي أبرز الإجراءات المتخذة في أوروبا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتراوح بين العزل وإغلاق المدارس والمتاجر والحدود ومنع التجمعات.– عزل – يتوجب على الإيطاليين البقاء في منازلهم […]

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