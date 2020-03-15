شرطة ميسان تباشر بغلق مداخل المحافظة

2020/03/15 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، المباشرة بغلق مداخل المحافظة امام حركة المواطنين.

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