دبي تمنع إقامة الأعراس

2020/03/15 | 03:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قررت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي، تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر آذار الجاري في دبي حتى نهاية الشهر.ويشمل القرار كافة أنشطة الوجهات الترفيهية،ومنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس اعتباراً من الأحد 15 آذار وحتى نهاية الشهر،وسيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل بهذا التوجيه.

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