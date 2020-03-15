الأمن السعودي يوقف حفل زفاف بسبب كورونا

2020/03/15 | 03:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو لقيام الجهات الأمنية بإيقاف حفل زفاف في منطقة عنيزة.ويظهر في الفيديو رجال الشرطة وهم أمام القاعة ثم يتم إلغاء الحفل ويخرج الحضور من القاعة.وتأتي تلك الخطوة من جانب الأمن، تطبيقا لقرار تعليق إقامة المناسبات والأفراح التي تشهد تجمعات للحد من انتشار فيروس […]

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