2020/03/15 | 03:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أرسل لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ليونيل ميسي، السبت، بيانا إلى جمهوره، بشأن فيروس “كورونا” المستجد، المجتاح العالم حاليا.وقال عبر حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “هذه أوقات صعبة للجميع، نحن جميعا قلقون بشأن ما يحدث، ونرغب في المساعدة عن طريق وضع أنفسنا في موقف أولئك الذين يمرون بأسوأ الأوقات، وذلك إما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من ميسي إلى جمهوره بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من ميسي إلى جمهوره بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).