ثلاث إصابات جديدة بكورونا في البرلمان الألماني

2020/03/15 | 03:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البرلمان الألماني، الیوم السبت، تسجيل 3 إصابات جدیدة بفیروس كورونا المستجد بین نواب البرلمان، لیرتفع عدد البرلمانيين المصابین إلى 4.

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