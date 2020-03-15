صدور نتيجة فحص «كورونا» لترامب

2020/03/15 | 03:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت منذ قليل نتائج فحص الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب بفيروس «كورونا»، لتكشف أنه غير مصاب، في وقت وصلت فيه أعداد الإصابات العالمية إلى 155 ألف حالة.وأعلن الرئيس الأمريكي بوقت

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